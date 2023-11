Maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana se apresentam na Praça das Artes de Barueri nesta quinta-feira (9)

O Maestro João Carlos Martins, acompanhado da Orquestra Bachiana Filarmônica realizam nesta quinta-feira (9), às 20h, uma apresentação gratuita na Praça das Artes de Barueri.

A apresentação segue a proposta de popularizar a música instrumental para públicos diversos, e vai trazer releituras de grandes clássicos e composições de autoria de músicos renomados.

O repertório será eclético, com peças como “Jesus Alegria dos Homens”, de Bach; “Melodia Sentimental”, de Villa Lobos; e “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa no setlist. O show contará com a participação especial da soprano Karen Stephanie.

A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser reservados no site Bilheteria Express.