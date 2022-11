Maior roda-gigante da América Latina, na zona Oeste de São Paulo, será inaugurada em dezembro

A roda-gigante com 91 metros de altura, considerada a maior da América Latina, será inaugurada no dia 9 de dezembro, no Parque Cândido Portinari, na zona Oeste de São Paulo.

A atração fica ao lado do Parque Villa Lobos e os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 a inteira, nos dias úteis. Aos finais de semana e feriados a inteira sai por R$ 69, até às 13h, e R$ 79, a partir das 14h.

O passeio tem duração de 30 minutos. Também serão comercializadas opções de ingressos para cabines privativas, que recebem até oito pessoas.

A roda-gigante começou a ser montada em meados de abril deste ano e conta com 42 cabines com ar-condicionado, Wi-Fi, interfone e uma vista panorâmica.