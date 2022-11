Câmara aprova criação de 1,8 mil novos cargos efetivos na Educação de Osasco

Foi aprovado em segunda discussão, durante sessão ordinária de quinta-feira (24), na Câmara de Osasco, o Projeto de Lei Complementar 8/2022, que amplia o número de cargos efetivos na Secretaria de Educação.

A proposta prevê a ampliação de vagas nos cargos de Professor de Desenvolvimento Infantil I (800 vagas), cozinheiro (351), Professor de Educação Básica I (250), inspetor de alunos (207), servente de escola (150) e oficial de escola (130).

Estimada em 1.888 novas vagas, a ampliação deve atender a demanda que surgiu com a criação de novas unidades escolares e com a abertura de novas salas de aula.

O texto estabelece ainda que as vagas devem ser preenchidas por meio de concurso público, de acordo com a necessidade da Prefeitura.

A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada com 18 votos favoráveis e agora segue para sanção do prefeito Rogério Lins (Podemos).