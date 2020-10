Mamma Bruschetta diz que não quer amizade com Mara Maravilha, única salva dos cortes no SBT

Após deixar o SBT, a apresentadora Mamma Bruschetta não poupou as palavras para falar de Mara Maravilha, que foi a única salva por Silvio Santos da série de cortes na equipe do antigo “Fofocalizando”. Nesta quinta-feira (8), Mamma detonou a apresentadora no “Melhor da Tarde”, da Band.

“Eu já tive uma rixa com a Mara por ponto de vista. Não grudou um [ponto de vista] com o outro e a gente se afastou. Por um desejo meu. Eu já perdoei a Mara? Perdoei. Mas você viu que perdoei mais ou menos”, relembrou Mamma em conversa com Catia Fonseca.

A ex-funcionária do SBT falou sobre sua relação com Mara Maravilha. Segundo Mamma, além das brigas da apresentadora no ar, Mara teria tido diversas desavenças nos bastidores e apesar de não ter acontecido episódios semelhantes entre ambas dentro da emissora, não quer tê-la como amiga.

“Tudo bem, é um direito que eu tenho. Acho ela uma artista muito boa. Acho ela uma mulher bonita, que está se realizando como mãe. Acompanho e torço por ela, inclusive. Mas não quero ter amizade com a Mara, não”, continuou.

Mamma foi dispensada do SBT juntamente com Lívia Andrade e Loão Lobo nesta quarta-feira (7). Em nota, a emissora de Silvio Santos confirmou o desligamento dos três apresentadores, que aguardavam o retorno do “Fofocalizando”, programa que foi substituído pelo “Triturando” em meio à pandemia de covid-19.

Ainda no “Melhor da Tarde”, Mamma, que trabalhou com Cátia Fonseca por 15 anos, elogiou Silvio Santos e agradeceu o carinho que recebeu mesmo após o seu desligamento da emissora. “Silvio é uma pessoa que cuida de seus funcionários como se fossem filhos dele. Ele já recontratou muito peão que foi despedido injustamente. Ele está sempre preocupado com o social do funcionário. Ele pode parecer um empresário megalomaníaco, pode ser uma pessoa injusta para outros. Mas isso eu sei”.

Além da promessa de uma possível recontratação após a pandemia, Mamma, que tem 71 anos, teve seu plano de saúde mantido por mais seis meses. Ela está em tratamento após retirada de um tumor do esôfago.

