Manifestantes bloqueiam rodovia Castello Branco em Barueri

A rodovia Castello Branco, na altura do Km 26, em Barueri, foi bloqueada por manifestantes, que atearam fogo em madeiras e pneus. O fluxo no trecho foi interrompido no final da tarde desta segunda-feira (12).

O congestionamento, que se alastrou pela via no sentido interior, já chega a Osasco e complica a vida de quem precisa transitar pela rodovia. Imagens exibidas no “Brasil Urgente” mostraram o transtorno.

De acordo com a CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, o bloqueio acontece entre os KM 19 e KM 26.

O apresentador José Luiz Datena criticou o ato considerado antidemocrático, já que os manifestantes contestam o resultado da eleição. “Você tem todo o direito de reclamar que o Bolsonaro não foi eleito, mas pedir golpe, não”, disparou o comunicador.

“A eleição já acabou. O Lula e o Alckmin já foram diplomados, acabou. Não venham com essa história de tentativa golpista que isso não cola, isso está errado. Você pode reclamar em rede social, mas parar a rodovia assim, não”, completou.