Manutenção programada nas Linhas 8 e 9 aumenta intervalo entre os trens

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, operadas pela ViaMobilidade, passam por mais uma etapa de manutenção programada desde ontem (11) e por conta dos serviços, a Linha 9-Esmeralda está com intervalo de 20 minutos entre as composições, das 23h à meia-noite, na quinta-feira (12) e sexta-feira (13).

No sábado (14), a Linha 9-Esmeralda contará com 16 minutos de intervalo entre as Estação Osasco e Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, das 15h à 0h. E no domingo (15), a mesma medida será adotada das durante toda operação. Já de segunda-feira (16) à sexta-feira (20) da próxima semana, no mesmo trecho, o intervalo também será de 16 minutos, das 23h à 0h.

Linha 8

A Linha 8-Diamante também passará por manutenção programada, mas somente no fim de semana.

No sábado (14), o trecho entre as estações Barra Funda a Júlio Prestes terá intervalos de 16 minutos, das 10h às 19h. No domingo (15), na mesma região, os intervalos serão de 20 minutos, das 8h às 19h.