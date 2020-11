Médico casa consigo mesmo após término de noivado e viraliza na web

Após o término de seu noivado, o médico Diogo Rabelo, de 33 anos, viralizou na internet ao decidir casar-se consigo mesmo. A cerimônia que custou cerca de R$ 350 mil, foi realizada no dia 17 de outubro, em um resort em Itacaré, na Bahia.

Nas imagens que circulam na web, o médico aprece fazendo discurso aos cerca de 40 convidados. Em outro momento, o noivo diz “sim” a si mesmo em frente ao espelho.

“O sentido da minha vida não será aquele que foi largado no altar, isso é apenas um pequeno detalhe que faz parte de um todo. Detalhe importante e que criou um tecido essencial para que eu aprendesse a minha maior e talvez mais dolorosa lição, a de saber me amar”, diz ele no vídeo.

O médico afirma que seu parceiro decidiu terminar o noivado dois meses antes da data do casório. O relacionamento começou no carnaval de 2019 e terminou em julho deste ano. “Nós noivamos em novembro do ano passado, em janeiro começamos a morar juntos, e em fevereiro assinamos o contrato do casamento. Combinamos que eu pagaria a cerimônia e que ele me reembolsaria depois aos poucos, mas terminamos em julho depois de uma série de brigas”, explica o médico.

Ao Globo, o ex-noivo de Rabelo, Vitor Bueno, que também é médico, afirmou que o relacionamento enfrentava uma crise desde maio e a data do casamento teria causado mais discórdias já que Rabelo queria manter e o seu até então noivo queria cancelar.

“Marcamos o casamento em fevereiro, mas Diogo decidiu muita coisa sozinho, inclusive a data e o local do evento, o que foi motivo de discussão. No fim de maio, em meio a brigas, pedi para que desmarcássemos. Ele inicialmente aceitou, mas acabou mantendo a festa. Depois do fim definitivo do relacionamento, deu a entender que foi abandonado no altar, mas ele decidiu manter e reformular a festa com meses de antecedência”, contou Bueno.

Após decidir manter a festa, casar-se e publicar os vídeos nas redes sociais, Rabelo, que já era conhecido por ministrar cursos para ensinar médicos a fazerem aplicações de botox e preenchimentos em pacientes, conquistou cerca de 31 mil de seus 169 mil seguidores no Instagram.

Muitos internautas compararam ainda a história de Diogo Rabelo com a da influenciadora digital Alinne Araújo, que manteve sua festa de casamento mesmo após ter sido abandonada pelo noivo no ano passado. Após receber críticas, a jovem que sofria com depressão se suicidou.