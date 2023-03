Membros da Comissão Permanente de Acessibilidade de Osasco são empossados

O termo de posse dos membros da nova Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), subordinada à Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Osasco, foi assinado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na tarde desta segunda-feira (6).

publicidade

Formado por 15 servidores, o colegiado será responsável pela elaboração de normas, fiscalização e controle de acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que pretendam ingressar nas vias e espaços públicos.

O prefeito defende que essas ações são fundamentais para a garantia de direitos e para que seja possível continuar com a inclusão em Osasco. “Trabalhamos de forma efetiva para que a CPA não seja apenas uma política pública discursiva, mas que seja de fato algo que possa transformar a vida das pessoas”, declarou.

publicidade

O secretário e membro da CPA, Salomão Júnior, destacou que a Comissão chega com a missão de contribuir com o desenvolvimento e a garantia da acessibilidade. “Temos essa responsabilidade de garantir o acesso e a permanência nas vias e ambientes públicos, para que a gente possa ocupar nossos espaços”, frisou.

Além do secretário Salomão Júnior (Executiva da Pessoa com Deficiência), participaram do encontro os também secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Rodolfo Caras (Esporte, Recreação e Lazer), Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana), Jorge Luis Poio (Chefe de Gabinete) e o vereador Ralfi Silva.