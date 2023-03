Jovem se revolta após ser desconvidada de casamento do amigo por comer demais e vídeo viraliza

Viralizou nas redes sociais o vídeo no qual uma jovem aparece indignada ao descobrir que foi desconvidada do casamento do amigo por comer muito. A situação inusitada foi publicada no TikTok dia 25 de fevereiro e o primeiro vídeo já rendeu mais de 3 milhões de visualizações até o momento.

publicidade

O carioca Hugo Lima recebeu a mensagem do noivo sobre o “desconvite” e a encaminhou para sua namorada. No vídeo publicado por ele no TikTok, ele pede para sua companheira, Luana, ler o comunicado em voz alta.

Hugo compartilhou um print da mensagem. “Nada contra a Luana, mas só ela vale por três pessoas no buffet e eu vou acabar pagando multa por excessos de pessoas já que a comida é contada por número ‘x’ de convidados. E infelizmente, com a Luana não vou ter muito controle e o que poderia ser distribuído de forma igual não vai ser”, diz o noivo em um trecho da mensagem.

publicidade

“O que ele acha que eu sou?”, disparou a carioca. “Ele não fez isso…”, continuou, sem reação. “Ele fez”, respondeu o namorado. “Dá vontade de mandar mensagem para mãe dele e falar que ‘o seu filho é um mal educado e não absorveu a educação que a senhora lhe deu e está desconvidando o Hugo e eu do casamento porque ele acha que sou uma morta de fome'”, continuou a jovem.

Luana se revolta e começa a lembrar de situações das quais já passou com o amigo a quem muito considerava. “Ele acha que não vai interferir na nossa amizade e que não vou ficar chateada com ele? Uma abraço na minha b*nda”, disparou.

publicidade

Sobre o vídeo, Hugo escreveu: “O dia em que fui desconvidado de um casamento por causa da fome da Luaninha”. As imagens viralizaram e Hugo acabou publicando a continuação da história constrangedora, mas sem expor o nome do noivo, que não gostou nada da repercussão e chegou a questioná-lo. Todos os vídeos já somam mais de 10 milhões de visualizações no TikTok.