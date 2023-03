Câmara de Itapevi empossa dois novos vereadores

Bruno Gabriel (Podemos) e Aroldo Gueiros (União Brasil) tomaram posse como vereadores da Câmara de Itapevi nessa terça-feira (7).

Os dois eram suplentes e agora assumiram as vagas deixadas pelos vereadores Professor Rafael Alan (Podemos) e Maurício Murakami – Japa (União Brasil), que assumiram respectivamente as secretarias municipais de Cultura e Juventude e Esportes e Lazer.

Bruno Gabriel já acumula experiência na gestão pública, que inclui passagens pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Itapevi.

“Me sinto honrado pela oportunidade. Trabalhei nos últimos anos desenvolvendo projetos e apoiando a gestão do prefeito Igor Soares, então, seguirei atuando com o objetivo de ajudar nossa cidade a avançar e se tornar essa potência que está se tornando sob sua gestão”, afirmou o vereador do Podemos.

Já Aroldo Gueiros afirma que pretende levar para o Legislativo itaviense as pautas de meio ambiente, que estão de acordo com a sua formação em Gestão Ambiental, além de demandas relacionadas à infraestrutura. “Tenho convicção de que posso contribuir com propostas que tragam soluções modernas para velhas questões, como a destinação do lixo e a implantação de usinas que possam reaproveitar materiais de construção para a pavimentação”, declarou o representante do União Brasil.