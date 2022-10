Morador de Carapicuíba ganha R$ 1 milhão em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Um morador da Cidade Ariston, em Carapicuíba, faturou R$ 1 milhão na 167ª edição do sorteio da Nota Fiscal Paulista. O sortudo deste mês de outubro concorreu ao prêmio com apenas seis bilhetes eletrônicos.

Além deste, outros quatro consumidores, todos da capital paulista, foram contemplados com R$ 500 mil, cada. Nesta edição do sorteio, concorreram os cadastrados que fizeram compras em junho de 2022 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

Já no sorteio exclusivo para entidades filantrópicas, cinco instituições foram premiadas com R$ 100 mil cada, sendo uma delas o Projeto Fazendinha – Profaz, que fica em Santana de Parnaíba.

