Osasco recebe cinema itinerante gratuito

A partir de domingo (16), a cidade de Osasco recebe o cinema itinerante gratuito do projeto Cine em Cena Brasil. O espaço será montado no Parque Ecológico do Jardim Bonança, localizado na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 615, no bairro Portal D’Oeste.

O público de todas as idades poderá conferir uma programação de filmes nacionais e internacionais, além de um debate após a sessão exclusiva do documentário “Um Crime entre Nós”, que trata sobre o universo da exploração sexual infantil no Brasil.

Similar a um cinema convencional, a sala possui 200 lugares, cadeiras com encosto e assentos com almofadas, ar-condicionado, tela de 26 m², sistema de som 5.1 e projeção digital. Entre os dias 16, 17 e 18 de outubro, serão exibidas 12 sessões gratuitas e não é necessária a apresentação de ticket de acesso.

“É importante ficar atento ao horário das sessões, pois o acesso é por ordem de chegada e teremos também a participação das escolas municipais e estaduais”, ressalta Edson Souza, um dos sócios da Ibirajá Produções, empresa que coordena o projeto.

A iniciativa em Osasco marca o retorno do projeto Cine em Cena Brasil, após paralisação de mais de dois anos, devido a pandemia de covid–19. “Estamos muito contentes por voltar com o projeto que já alcançou mais de 222 mil espectadores, nos mais longínquos cantos do país. E esperamos continuar levando alegria e diversão a todos os amantes da sétima arte e pra quem não tem condições financeiras de frequentar uma sala comercial”, ressalta Souza.

O projeto é apresentado pelo Ministério do Turismo e Instituto CCR, no trecho da CCR ViaOeste, através da Lei de Incentivo à Cultura. Além disso, a iniciativa também conta com o apoio da Prefeitura de Osasco.

Confira a programação completa do Cine em Cena Brasil em Osasco:

Dia 16 – Domingo

13h00: História Antes de Uma História (livre)

15h00: Raya e o Último Dragão (livre)

17h00: Raya e o Último Dragão (livre)

19h00: Homem Aranha – Sem Volta Para Casa (12 anos)

Dia 17 – Segunda-feira

8h30: História Antes de Uma História (livre)

10h00: Raya e o Último Dragão (livre)

13h30: Raya e o Último Dragão (livre)

15h15: Homem Aranha – Sem Volta Para Casa (12 anos)

Dia 18 – Terça-feira

8h30: História Antes de Uma História (livre)

10h00: Raya e o Último Dragão (livre)

13h30: Raya e o Último Dragão (livre)

15h15: Homem Aranha – Sem Volta Para Casa (12 anos)

18h: Um Crime Entre Nós (Documentário) (14 anos) (ao final teremos um bate-papo de 30 min. sobre o conteúdo)