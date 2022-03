Motorista de app morre após ser baleado em Osasco

Um motorista de aplicativo foi assassinado, na manhã desta segunda-feira (7), no Jardim das Flores, em Osasco.

O crime teria ocorrido por volta das 5h, quando o motorista havia parado no semáforo, na avenida Visconde Nova Granada. De acordo com os policiais, nesse momento, a vítima foi atingida com um tiro no tórax, ainda tentou sair do veículo, mas não resistiu e morreu.

Não há informações se o disparo partiu de alguém que estava dentro ou fora do veículo. Ainda segundo a polícia, a vítima era um atirador esportivo. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e permanece preservando o local.

