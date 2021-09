Mulher surpreende e mata marido no banheiro e vai dormir, em Itapevi

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante após matar o marido a facadas no Jardim Vitápolis, em Itapevi. O crime aconteceu na residência onde o casal morava, na rua Umbus.

publicidade

Na noite do crime, última quarta-feira (15), a vítima foi surpreendida pela mulher quando estava no banheiro. Após ter desferido duas facadas no homem, ela teria o deixado no banheiro e foi dormir. O SAMU só foi acionado no dia seguinte, quando foi constatada a morte da vítima, identificada como Moisés.

Inicialmente, Eva Kuskoski negou ter sido a autora do crime e contou aos policiais que discutiu com o homem, mas foi dormir e o encontrou caído no chão quando acordou. Depois, ela voltou a trás e confessou que o matou após uma discussão porque estava cansada das brigas constantes do casal.

publicidade

Eva e Moisés estavam juntos há 4 anos, não tinham filhos e viviam em um relacionamento conturbado. Segundo populares, ela já havia tentado tirar a vida do esposo outras vezes. Em um dos episódios, o homem chegou a ser ferido com uma faca e foi encaminhado para o hospital. Como gostava muito da mulher, decidiu não contar sobre as agressões aos amigos e parentes.

Já na noite do crime, Eva teria partido para cima do marido, que saiu de casa e buscou abrigo na casa de um vizinho. Moisés foi morto após retornar para casa. A faca utilizada no crime foi encontrada em cima da geladeira e apreendida. Eva foi presa em flagrante na quinta-feira (16) e encaminhada à Delegacia de Polícia de Itapevi. (Com informações do “Itapevi Agora”)