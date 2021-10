“Nada é impossível”, diz gerente que esperou pastor ressucitar

O gerente da funerária que recebeu o corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues, que prometeu ressuscitar três dias após sua morte, revelou que também acreditava que o religioso voltaria a viver. “Como cristão, acreditei que pudesse acontecer um milagre”, disse o gerente José Dourado, nesta quarta-feira (27), em entrevista ao “DCM”.

“A gente vive e está todo dia aprendendo. Na Bíblia, está escrito que é possível. Aconteceu com Lázaro. A gente que tem fé acredita. Deus pode tudo, ele tira uma montanha de um lugar e coloca no outro, nada é impossível para ele. Mas infelizmente não aconteceu”, continuou o gerente.

O corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues foi enterrado na noite de segunda-feira (25), em meio aos protestes de uma multidão que pedia para que o caixão fosse aberto. O caso aconteceu em Goiatuba, Goiás, e ganhou repercussão nacional.

Em uma carta escrita em 2008, Huber disse que foi “revelado pelo Espírito Santo” que ressuscitaria após três dias de sua morte. Em agosto deste ano, ele foi internado com covid-19 e morreu na última sexta-feira (22).

Em respeito à família, a funerária chegou a esperar o tempo dado pelo pastor evangélico. Mas ao fim do prazo para o “milagre acontecer”, às 23h30 do terceiro dia, Huber continuou morto. “Eles apresentaram um documento, com testemunha e tudo, em que o morto pedia para aguardar três dias pelo sepultamento. Lázaro também ressuscitou depois de três dias”, relatou José Dourado.

