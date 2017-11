Neste domingo se encerram as inscrições para 1.500 vagas de estágio em fóruns e cartórios

O CIEE está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 1.500 vagas de estágio no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). As oportunidades são para estudantes que estiverem cursando do primeiro ao terceiro ano do ensino médio em 2018.

Para participar é necessário fazer a inscrição até domingo, 5, no site www.ciee.org.br.

Os selecionados atuarão em fóruns e cartórios e desenvolverão atividades como atendimento ao público, arquivo, digitação de documentos, pesquisas em sistemas, entre outras.

O órgão público oferece bolsa-auxílio de R$ 300, para jornada de 4 horas diárias de estágio, além de R$ 160 de auxílio-transporte.

Os inscritos dentro do prazo e que atenderem aos pré-requisitos das vagas, realizarão a prova em 11/11, sábado, às 9h, no Prédio-Escola CIEE Centro (Rua Dona Maria Paula, 212, Bela Vista, em São Paulo/SP). O início do estágio está previsto para janeiro de 2018.