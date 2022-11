Neste sábado (5) tem Santos x Avaí pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri

A Arena Barueri recebe neste sábado (5), às 16h30, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol: Santos x Avaí.

publicidade

É possível comprar ingressos para a partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje (4), na bilheteria do Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000), que vai ficar aberta até às 17h. Se restarem ingressos, no dia do jogo, haverá venda somente na bilheteira principal da Arena Barueri, das 10h até o final do primeiro tempo. É possível comprar pelo site do Santos também.

O Santos atualmente ocupa o 12º lugar na competição com 46 pontos, enquanto o Avaí, de SC, está em 19° lugar, na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

publicidade

A Arena Barueri fica na Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001 – Jardim Belval.