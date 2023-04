Novo polo de ensino da Universidade São Judas em Carapicuíba oferece mais de 80 cursos

Chegou a Carapicuíba um novo polo de ensino digital da Universidade São Judas, no Centro. A instituição, que já conta com mais de 50 anos de tradição, expande sua atuação com a modalidade ensino a distância na região.

O novo Polo São Judas Carapicuíba conta com mais de 80 cursos de graduação e nas áreas de saúde, educação, negócios, comunicação e ciências exatas. O portfólio completo pode ser acessado no site da universidade.

Além de contar a tradição da marca São Judas, o Polo Carapicuíba é integrante da Ânima Educação, o maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país.

SERVIÇO

Polo digital São Judas

Endereço: Avenida Celeste, 207 – Centro de Carapicuíba

Telefone: (11) 91571-1812

Instagram @saojudascarapicuiba