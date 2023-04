Jovem osasquense integra Conselho Nacional da Juventude, ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República

publicidade

Raisa Alves, de 25 anos, natural de Osasco e graduada em Relações Públicas pelo Centro Universitário Belas Artes, foi nomeada como a mais recente integrante do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), representando a região sudeste. A nomeação saiu do Decreto n.º 11.470/2023, que reintegrou o Conjuve à estrutura da Presidência da República. Um dos principais objetivos do Conselho é formular e elaborar políticas públicas voltadas para a juventude, com o intuito de aproveitar ao máximo o potencial das novas gerações em prol do desenvolvimento do Brasil.

Raisa Alves é ativista social e política, ocupa o cargo de Secretária da Juventude no diretório do Partido Verde em Osasco, além de atuar como assessora na Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente em Barueri. Ela destaca que irá fortalecer a agenda ambiental levantada pela juventude em todo o mundo, bem como trabalhar pela criação do Conselho Municipal da Juventude em Osasco, dentro do Conjuve.

Para Raisa, a participação ativa dos jovens na sociedade é de extrema importância. “O Conjuve enfrenta desafios como a redução da violência e da desigualdade, e pautas voltadas para a juventude são fundamentais, uma vez que essa geração será responsável pela força de trabalho em diversas áreas nas cidades, como games, economia criativa, educação, saúde, cultura, tecnologia e esporte. A juventude necessita de mais oportunidades de emprego, espaços e políticas públicas eficazes para impactar positivamente o presente e o futuro, garantindo seus direitos”, afirma.

O Conjuve é um órgão consultivo que possui atribuições como desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica dos jovens e promover o diálogo entre o governo e as organizações da sociedade civil. Ele é composto por conselheiros, representantes do poder público e representantes da sociedade civil.