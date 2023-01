“O diálogo volta a ser respeitado”, diz presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco em encontro com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu hoje (18) com dirigentes sindicais de todo o país, no Palácio do Planalto, em Brasília. Gilberto Almazan, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região participou do encontro.

Na ocasião, Lula defendeu a valorização da negociação coletiva e dos sindicatos. “Acham que o mundo moderno não precisa de sindicato. E a democracia, quanto mais séria, mais precisa de sindicato forte e organizado para bem representar o interesse dos trabalhadores”, afirmou o petista.

“O diálogo volta a ser respeitado no nosso país. Lula recebe dirigentes sindicais para ouvir propostas da classe trabalhadora. Este momento foi muito importante para avançarmos nas nossas reivindicações”, declarou Almazan.

Durante o encontro, Lula falou também sobre a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil, um dos principais pontos da agenda econômica do novo governo. “Não há outra razão de eu estar aqui se não for para melhorar a vida do trabalhador”, completou o presidente.

Sindicato convida Ministro do Trabalho para visitar Osasco

Gilberto Almazan aproveitou a ida à capital do Brasil para convidar o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para visitar a cidade de Osasco. Marinho, segundo Almazan, agradeceu o convite e ficou de marcar a visita.

O convite foi entregue ao Ministro, em forma de ofício, no final do encontro com o presidente Lula. A vice-presidente do Sindicato, Mônica Veloso, e o diretor Milton Cavalo também representaram os metalúrgicos de Osasco e região no evento.

“No convite, reiteramos a importância do Ministério do Trabalho e Emprego e do relacionamento entre esta pasta e as entidades sindicais para a toda classe trabalhadora. E convidamos o companheiro e Ministro Luiz Marinho para visitar Osasco e conhecer mais de perto a realidade da região nos assuntos relacionados a pasta que, hoje, ele é responsável”, destacou Almazan.

No documento entregue a Marinho, o Sindicato relata as principais dificuldades sentidas pela classe trabalhadora na região. Entre elas: a falta de auditores fiscais para fiscalizar acidentes de trabalho, o aumento dos acidentes de trabalho, o fechamento do Posto de Atendimento ao Trabalhador, em Taboão da Serra, e o sucateamento da Gerência Regional do Trabalho, em Osasco, que sem sede própria, hoje, funciona no mesmo prédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Osasco, de acordo com a entidade.

O convite também foi estendido ao ministro da Previdência, Carlos Lupi. Com a iniciativa, o Sindicato inicia uma série de ações com o objetivo fortalecer o diálogo com as pastas, além de reivindicar e apresentar propostas que beneficiem a classe trabalhadora.