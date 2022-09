Opinião: 21 de setembro, um marco na luta pela inclusão

Neste 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região reafirma o compromisso com a luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Foi por meio desta luta, que, mesmo na pandemia, o índice de contratações nas metalúrgicas de Osasco e região, em 2021, atingiu a marca de 85,0%. Mas sabemos que este percentual não é uma realidade em todo país. Mesmo com a Lei de Cotas, não são todas as empresas que contratam pessoas com deficiência. E, em muitos casos, quando a contratação acontece é para empregos precários que, geralmente, oferecem salários mais baixos.

A constatação está na pesquisa Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais, divulgada na manhã de hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com o levantamento, que tem como referência os dados de 2019, a taxa de participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é bem baixa, 28,3%. É um porcentual bem menor do que o de pessoas sem deficiência, 66,3%. E o seu rendimento médio mensal é de R$ 1.639, enquanto que os trabalhadores sem deficiência recebem em média R$ 2.619

A nossa luta é para mudar este cenário. Por isso, repudiamos as diversas tentativas de governos de flexibilizar a Lei de Cotas. E junto com o Espaço da Cidadania e dos seus parceiros pela inclusão, vamos atuar para que isso não aconteça e a Lei seja respeitada. Nesta luta, contamos também com Força Sindical Nacional e Estadual, onde o diretor Alex da Força faz parte como secretário de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Força Sindical São Paulo.

Além de defender a inclusão no mercado de trabalho, buscamos também a inclusão com qualidade em todas as esferas da sociedade, com educação e mobilidade de qualidade. Com este objetivo, os diretores Marcel Simões e Wellington Assunção fazem parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Taboão da Serra.

A inclusão é uma bandeira de luta e permanente do Sindicato!

Por Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região