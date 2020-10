Osasco alcança marca de 42 mil microempreendedores individuais

A cidade de Osasco atingiu a marca de 42 mil microempreendedores individuais (MEIs) nos últimos dias. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30), pela Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO).

Atualmente, o país tem mais de 11 milhões de MEIs, segundo o Portal do Empreendedor, órgão ligado ao governo federal. Os micro empreendedores individuais são empresários que possuem um negócios com faturamento de até R$ 81 mil por ano, com apenas um funcionário, e que não são sócios ou donos de outra empresa.

O presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes dos Santos, comemora os números e afirma que o município propicia oportunidades para empreender que muitas cidades não oferecem. “Osasco é atualmente a segunda cidade mais rica do Estado de São Paulo e a sexta mais rica do país, à frente de diversas capitais”, diz.

“Além disso, possui empresas de todos os tamanhos, oferecendo produtos e serviços de todos os tipos para um público consumidor numeroso e diferenciado”, continua o presidente da entidade, que destaca ainda as vantagens de ser microempreendedor, como descontos na compra de veículos, crédito com taxas menores, além de aporte governamental quando necessário, entre outros.

“A ACEO está de portas abertas a todo empreendedor que precisa de ajuda para se tornar um MEI e fazer deslanchar o seu negócio. Basta nos procurar”, finaliza.

