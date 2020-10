Família de Vitor Belfort nega que irmã do lutador teria sido encontrada em Cotia

Na madrugada desta sexta-feira (30), Jovita Belfort, mãe do lutador Vitor Belfort desmentiu a informação de que sua filha Priscila, sequestrada em 2004, teria sido encontrada em Cotia.

“Realmente, ela lembra um pouco, mas tem muitos pontos diferentes da Priscila. Eu e minha família conversamos, analisamos e temos infelizmente a certeza de que não é a Priscila”, escreveu Jovita Belfort, nas redes sociais.

Os boatos de que Priscila Belfort havia sido encontrada começou a circular nas redes sociais depois que um rapaz encontrou uma mulher desnorteada no Jardim Santa Maria, em Cotia. A semelhança da mulher com Priscila o fez acreditar que ela era a irmã do lutador.

“O autor da foto foi muito sincero, [ele disse que] a moça tomou um suco e conversou um pouco, meio desencontrada, mas foi logo embora e ainda não retornou ao local da foto”, explicou Jovita, que conseguiu entrar em contato com o autor da foto e esclarecer a situação.

Segundo a mãe de Priscila, hoje, a filha tem 45 anos e a mulher encontrada nas ruas de Cotia não tem a mesma idade. Na publicação, Jovita agradeceu o carinho e a atenção que tem recebido e afirmou que tem esperança de encontrar a filha ou conseguir respostas sobre o que teria acontecido com ela.

Há 16 anos, Priscila foi sequestrada quando saía do trabalho, no Rio de Janeiro. Em julho de 2013, a polícia prendeu um dos suspeitos de participar do sequestro. Na época, os policiais chegaram a trabalhar com a hipótese de que ela havia sido morta no Morro da Providência, zona Central do Rio.