Osasco vai investir até R$ 80 mil em projetos de sustentabilidade

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), realizou uma programação em comemoração a “Semana do Meio Ambiente”. No dia 07/06, um dos destaques da programação foi o lançamento do Banco de Ideias Sustentáveis, que visa valorizar os projetos acadêmicos e premiar as melhores ideias. O lançamento ocorreu na Sala Osasco, anexa à Prefeitura.

O Banco de Ideias tem como objetivo implementar, manter ou ampliar iniciativas socioambientes. Os projetos inscritos, se escolhidos pela comissão julgadora, terão investimentos entre R$ 30 a R$ 80 mil.

Os inscritos serão avaliados pela Comissão de Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, constituída pelo Decreto nº 10.050, de 28/8/2008. A intenção também é alinhar os escolhidos com as diretivas do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

O secretário de Meio Ambiente, Marcelo da Silva, falou da importância do Banco de Ideias Sustentáveis. “Os programas apresentados são grandes ideias que ajudarão na preservação do nosso planeta”.

Participaram do lançamento do Banco de Ideias Sustentáveis escolas e organizações sociais, que tiveram sete minutos para expor seus projetos. A Escola Estadual “Professor Armando Gaban”, do Jardim Conceição apresentou um projeto sobre “Horta Comunitária e Plantio de Árvores Nativas”; a escola “José Geraldo Vieira”, do Umuarama, apresentou o “Projeto Engenharia Sustentável – Horta Comunitária”; a proposta da Fatec Osasco teve como tema “Conhecimento, preservando o futuro”; as Organizações Sociais SEE- MEAR – Celeiro de projetos, “Educação Ambiental – Formação e difusão para multiplicadores”; e a Agenda 21 do Estado de São Paulo, “Ações ambientais apresentadas na agenda 21”.