Osasco Vôlei joga em Brusque nesta terça-feira (29)

O Osasco Vôlei entra em quadra fora de casa amanhã (29) em busca da quarta vitória consecutiva na Superliga de Vôlei Feminino.

A partir das 19h, as comandadas de Luizomar de Moura enfrentam o Abel Modas Vôlei, no ginásio do Sesi Brusque, em Santa Catarina com transmissão pelo SporTV 2.

O Osasco ganhou as três partidas disputadas fora de casa e ocupa o quinto lugar na classificação geral da Superliga com dez pontos. O retrospecto é de quatro vitórias e um resultado negativo. Já o adversário catarinense, estreante na elite do vôlei nacional, está no último lugar na tabela, sem ter conquistado nenhum ponto ainda após quatro rodadas.

