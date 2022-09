Osasquense lidera competição de ciclismo no interior paulista

O ciclista José Roberto, o Bebeto, representante do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco conquistou o primeiro lugar, na categoria pró sub-30, pela terceira etapa do Campeonato Ubuntu de MTB Maratona e passou a liderar a competição. A etapa aconteceu em Cajati, no interior paulista.

A primeira etapa do campeonato ocorreu em abril, em Eldorado (SP), e Bebeto conquistou a 4ª posição, também no sub-30. Na segunda etapa, em julho, em Miracatu, o circuito contou com diversas subidas e trilhas durante o trajeto e o osasquense ficou em quinto.

“Agradeço a todos os apoiadores e à Prefeitura de Osasco pelo apoio e suporte. Vou dar o meu melhor para levar o nome do município e do ciclismo o mais longe possível”, disse Bebeto.

As próximas provas serão realizadas no dia 27 de novembro em Pariquera, também no interior de São Paulo, em circuito com longa quilometragem.