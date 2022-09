Trio Virgulino se apresenta em Osasco nesta quinta-feira (29)

O Sesc Osasco promove nesta quinta-feira (29), às 20h30, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, com apoio da Secretaria de Cultura de Osasco, grande show com o Trio Virgulino.

O grupo, que já se apresentou na França, EUA, Inglaterra, Espanha e Suíça, traz agora para Osasco o melhor do forró universitário.

Em suas apresentações, o trio já teve a companhia de Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Caetano Veloso, Zélia Duncan, Osvaldinho do Acordeon, Tato e Zeca Baleiro. Neste show, eles trazem músicas que fazem parte de toda sua carreira.

Os ingressos para o show do Trio Virgulino já estão a venda no portal do Sesc. Nas bilheterias do Sesc, a venda presencial começa na quarta-feira (28), às 17h, nas unidades do Sesc São Paulo.

O Centro de Eventos Pedro Bortolosso fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18, Osasco.