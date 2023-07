Pablo Marçal se pronuncia e afirma ser ‘perseguido político’

O coach e empresário Pablo Marçal se pronunciou em suas redes sociais a respeito da operação da Polícia Federal deflagrada hoje (5) em sua casa, empresa, entre outros endereços ligados a ele em Barueri e Santana de Parnaíba (leia aqui).

Marçal se entitula ‘perseguido político’ e atribui a suposta perseguição ao fato dele ter apoiado o candidato derrotado à Presidência, Jair Bolsonaro.

“Agora, oficialmente sou declarado um perseguido político no Brasil. Cancelaram a minha candidatura a presidente em 2022 de forma equivocada e roubaram a minha eleição legítima com quase 250 mil votos para deputado federal por São Paulo. Quero ressaltar que a perseguição política engendrada contra a minha pessoa é fruto do pacote que todos estão sofrendo por terem apoiado o presidente Bolsonaro”, declara.

O coach diz ainda que não foi acordado pela Polícia Federal hoje porque já estaria acordado desde às 3h45 “colocando pressão no sol”.

Segundo Marçal, as doações feitas em campanha e que são alvo de investigação da PF foram lícitas e foram usadas para custear aeronaves e veículos de propriedade empresarial do grupo societário do qual ele faz parte.

“Coloco tudo a disposição e acredito que a Justiça eleitoral usará da firmeza da lei para cessar essa revolta instaurada sobre mim”, afirma.