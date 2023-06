PAT Carapicuíba seleciona para vagas na construção civil

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta quinta-feira (15), às 8h30, processo seletivo para vagas na construção civil em diversas cidades da região, como: Osasco, Barueri, Itapevi e São Paulo.

publicidade

A escala semanal é de 44 horas, sendo requisitado experiência na área e ensino fundamental completo.

Interessados devem comparecer ao PAT no dia e horários marcados trazendo documentos pessoais e currículo atualizado.

publicidade

Confira as vagas:

Ajudante geral | R$ 1.877,00;

Armador | R$ 2.283,36;

Bombeiro Hidráulico | R$ 2.283,36;

Carpinteiro | R$ 2.283,36;

Eletricista (Força e Controle) | R$ 2.600,00;

Eletricista (Montador) | R$ 2.300,00;

Pedreiro de acabamento | R$ 2.500,00;

Pedreiro de alvenaria | R$ 2.283,36;

Técnico de segurança | R$ 3.500,00.

O PAT Carapicuíba está localizado dentro do Poupatempo, no subsolo do Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce).