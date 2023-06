C&A abre vagas de estágio exclusivas para pessoas negras e indígenas para trabalhar em Alphaville

A C&A Brasil abriu seu primeiro programa de estágio exclusivo para pessoas negras e indígenas. As oportunidades são para as áreas de Planejamento de operações e comercial, Financeiro, Marketing, Tecnologia, ASG, Moda e desenvolvimento de coleção, Governança, Riscos e Compliance.

As inscrições para o Programa de Estágio C&A + Indique vão até o dia 2 de julho, e podem se inscrever estudantes pretos, pardas ou indígenas, com previsão do término da graduação a partir de dezembro de 2024.

Os candidatos precisam ter conhecimentos básicos no Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em modelo híbrido no escritório localizado em Alphaville, Barueri.

A iniciativa ocorre em parceria com a Indique uma Preta, consultoria especializada em promover a diversidade e inclusão racial no mercado de trabalho.

Segundo a empresa, a iniciativa é a primeira de uma série de programas que visam oferecer oportunidades para talentos negros e indígenas dentro da companhia.

Junto com a Indique Uma Preta, a C&A garantirá também acompanhamento dos estagiários durante todo o programa, visando o desenvolvimento de suas carreiras para que após o período de estágio, esses profissionais possam assumir outras posições corporativas.

Para mais informações e para se inscrever no programa acesse o link C&A e Indique – Programa de Estágio 2023.