Fé e devoção marcam Dia de Santo Antônio em Osasco

Foram inúmeros os motivos que levaram uma multidão de devotos de Santo Antônio às ruas de Osasco para a tradicional procissão do padroeiro da cidade, celebrada neste dia 13 de junho, na Catedral de Santo Antônio. As famílias aproveitaram o feriado municipal para participar das diversas comemorações ao longo do dia.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) participaram das solenidades. Ambos pediram a intercessão do Santo para a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, que recentemente descobriu um câncer de mama em estágio inicial.

Outro relato foi o da família de Welington Moreira da Silva. Ele foi à missa juntamente com a esposa Marcela Paula, os filhos João Victor e Gustavo Henrique Tobias Moreira da Silva, e as tias das crianças, Valéria da Silva, e Renata da Silva, agradecendo as graças alcançadas.

“João Victor é um milagre em nossas vidas. Minha esposa teve complicações na gestação. Minha família começou a rezar o terço todos os dias colocando nas mãos de Deus a vontade dele. Os médicos me disseram que teria que escolher entre a mãe e o bebê. Mas ele nasceu, com cinco meses, cabia na palma da minha mão. Minha esposa ficou bem, mas João Victor ficou internado por quatro meses após o parto. Uma amiga da família começou a trezena de Santo Antônio para ele e, ao término da trezena, uma semana depois nosso filho recebeu alta médica e foi para casa. João Victor é fiel devoto de Santo Antônio, voluntariamente, desde pequeno, e nossa família todos os anos vem nas missas e procissão”, disse Welington.

As festividades de 13 de junho tiveram programação intensa, com a missa e benção dos bolos às 7h, e Santa Missa Diocesana com consagração do presbitério da Catedral, celebrada às 10h por Dom Frei João Bosco, bispo Diocesano de Osasco.

A Missa Solene teve início às 15h, presidida por Monsenhor Claudemir, e contou com uma apresentação especial, com crianças da catequese infantil vestidas com o hábito castanho de franciscano, representando o lisboeta Santo Antônio em alusão à distribuição dos pães aos pobres. As bênçãos dos pães, das águas e de objetos pessoais ocorreram em todas as cerimônias.

Por volta das 17h, a procissão com a imagem e relíquia de Santo Antônio seguiu pelas ruas do Bela Vista, Centro e Vila Osasco e retornou à Catedral, encerrando a festa do Padroeiro com um show pirotécnico. A transmissão da missa e procissão podem ser conferidos no canal oficial da Prefeitura de Osasco no Youtube: www.youtube.com/governodeosasco.

Santo Antônio

Conhecido como o santo casamenteiro e fiel pregador do evangelho, Santo Antônio de Pádua, de Lisboa e de Osasco, tem nacionalidade portuguesa. Nascido Fernando de Bulhões, em 1195, em Lisboa (Portugal), ganhou o coração de católicos no mundo todo, principalmente no Brasil e na Itália.

De família nobre, desde jovem praticava a caridade e resolveu deixar a vida de luxo para seguir os passos de Jesus, pregando o evangelho e ajudando aos mais necessitados, sendo considerado também padroeiro dos pobres. O dia 13 de junho marca sua morte na cidade de Pádua, na Itália, em 1231.