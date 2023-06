Piloto de Itapevi acelera para recuperar a liderança na Fórmula Vee neste fim de semana

O piloto de Itapevi Lucas Veloso volta a Interlagos, em São Paulo, neste fim de semana para tentar o retorno à liderança do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. Atual vice-campeão estadual, ele liderava a competição até a terceira etapa, quando sofreu com problemas mecânicos.

Em razão dos problemas, Lucas Veloso caiu para a sexta posição no Campeonato Paulista. Ele soma 68 pontos. A liderança é de Levi Simões, com 90. “Foi muito frustrante o que aconteceu na etapa passada, mas são coisas do automobilismo”, lamenta o piloto de Itapevi. “Espero desta vez contar com um bom carro, acertado e rápido, para voltar à disputa por vitórias e quem sabe reassumir a liderança”, completou.

Outro desafio para o piloto de Itapevi será superar o líder, que está dominando a temporada. Levi Simões já venceu nove das 12 provas disputadas este ano, sendo três pelo Paulista e outras seis pela Copa ECPA, em Piracicaba.

Assim como aconteceu na etapa anterior, a Fórmula Vee terá em Interlagos o grid completo com 16 carros, repetindo a sua maior marca desde 2017.

As provas do Campeonato Paulista de FVee serão disputadas no sábado, às 12h30, e no domingo, às 12h45, ambas com transmissão ao vivo pelo site www.fvee.com.br e pelo canal oficial da Fórmula Vee no YouTube.

Confira a programação da 4ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, em Interlagos:

Sexta-feira (16/6):

Treinos livres às 9h40 e 13h45 (30 minutos) //

Sábado (17/6):

Treino classificatório às 8h30 (15 minutos)

Primeira prova, largada às 12h30 (12 voltas ou 30 minutos)//

Domingo (18/6):

Segunda prova, largada às 12h45 (12 voltas ou 30 minutos)

As duas provas terão transmissão ao vivo em www.fvee.com.br e pelo canal oficial da Fórmula Vee no YouTube.