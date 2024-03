Polícia desmonta ‘casa bomba’ na Comunidade do Limite, em Osasco

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar localizaram uma ‘casa bomba’, imóvel utilizado para guardar, manipular e distribuir entorpecentes, na Comunidade do Limite, na zona sul de Osasco, nesta terça-feira (12).

No imóvel, foram apreendidos quase 2 mil recipientes contendo diferentes tipos de drogas, entre elas: maconha, dry, K2 ecstasy e diversos galões contendo lança-perfume, além de caderno com a contabilidade do tráfico, um simulacro de revólver, uma espingarda, mais de R$ 700, entre outros objetos.

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação fez parte da Operação Amanhecer em OZ, que teve início na manhã de terça-feira (12) e contou com 50 policiais em 20 viaturas.

As ações tiveram como objetivo reforçar a segurança em corredores e avenidas na zona sul de Osasco, além de averiguação de denúncias de pontos de tráfico de drogas e busca de foragidos da Justiça.