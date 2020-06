Prefeitura de Osasco contrata empresa para projetar “Cidade da Polícia”

A Prefeitura de Osasco contratou, por R$ 151,8 mil, uma empresa para fazer o projeto de arquitetura e engenharia para a construção da “Cidade da Polícia”.

Segundo a administração municipal, a “Cidade da Polícia” vai integrar novas instalações do Comando Geral da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Centro de Inteligência da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI) do município com a Delegacia Seccional de Osasco e delegacias e unidades especializadas da Polícia Civil.

A Prefeitura defende que a “Cidade da Polícia” vai “agilizar o atendimento a ocorrências, compartilhar recursos de tecnologia e inteligência, além de dotar de maior sinergia a atuação conjunta da GCM para com as Polícias Civil e Militar”.

De acordo com o portal “Visão 360 Osasco”, que divulga o andamento de iniciativas da administração municipal, o projeto deve ser concluído em junho do ano que vem.

A contratação da empresa Dias e Cardozo Engenharia para a elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia para a construção da Cidade da Polícia foi publicada na edição desta quarta-feira (10), da Imprensa Oficial do Município (Iomo).