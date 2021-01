Prevent Senior é o novo patrocinador do São Paulo/Barueri

O São Paulo/Barueri fechou uma parceria com a rede Prevent Senior. A equipe feminina de vôlei, comandada pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, vai estrear seu uniforme com o logo do novo patrocinador na disputa contra o Sesc RJ Flamengo, nesta sexta-feira (29).

“Essa parceria vai muito além da soma de duas marcas. Com essa retaguarda, nossas jogadoras estarão devidamente assistidas. A Prevent chega para reforçar essa proteção”, destaca Zé Roberto. “O foco na prevenção é uma prática moderna e inteligente. Evitaremos lesões e as jogadoras ainda terão apoio psicológico, o que é essencial no esporte hoje”, acrescenta o treinador.

Pela parceria, os médicos da Prevent Senior assumirão todos os cuidados médicos das atletas e dos funcionários do Barueri, como acompanhamento nutricional, psicológico e protocolos de prevenção a lesões.

De acordo com Fernando Alves Fernandes, responsável pela fisioterapia do clube, a Prevent Senior dará todo o suporte também relação aos exames, prevenção, atendimentos clínicos e ortopédicos. “Além disso, a empresa nos oferece grande apoio para o cumprimento do protocolo contra a covid-19, realizando os testes programados, seguindo o calendário da CBV, e também aqueles que fazemos para identificar possíveis contaminações”, explica.

O time do Barueri é a segunda ação da Prevent no âmbito da Medicina Desportiva. Em janeiro, a empresa passou a apoiar os membros da Black Dragons, atletas profissionais de modalidades de jogos eletrônicos, o chamado E-sports.

“Não se trata de um simples patrocínio, mas de um acompanhamento em saúde para que as atletas tenham melhor rendimento em quadra e qualidade de vida”, explica Eduardo Parrillo, fundador e diretor médico da Prevent. “Estamos em negociações com diversas federações desportivas para criarmos um centro de excelência em Medicina Desportiva no país”, finaliza.

Clássico da Superliga

Após anunciar a novidade, o São Paulo F.C./Barueri estreia o novo uniforme, já com o logo da Prevent Senior, num clássico da Superliga, contra o Sesc RJ Flamengo, no ginásio José Correa, em Barueri. A partida será nesta sexta-feira (29), às 19h, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV2.

Depois de bater Osasco São Cristóvão Saúde e fazer um belo primeiro set contra o Itambé/Minas, a confiança do Tricolor está em alta. “Tenho certeza de que Podemos jogar de igual para igual com o Flamengo. Basta acreditarmos no nosso potencial e por em prática o que estamos treinando”, afirma a libero Nyeme.