Prime Day: Amazon fará dia de promoções pela primeira vez no Brasil

A Amazon realizará o “Prime Day” pela primeira vez no Brasil. O evento virtual, que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro, reunirá diversos descontos exclusivos em produtos de diversas categorias.

Podem se beneficiar das ofertas os associados ao Prime, com plano mensal de R$ 9,90 ou anual de R$ 89. O serviço oferece frete gratuito ilimitado para as compras no site, acesso à plataforma de música e ao streaming da Amazon.

“O Prime chegou ao Brasil há um ano. Por isso, achamos que este é um bom momento para inaugurar o Prime Day aqui. Ele faz sucesso há muitos anos em outros países”, afirma Juliana Sztrajtman, líder de Marketing e Prime da Amazon no Brasil.

Para aquecer os dias antes do Prime Day, a empresa promete ainda liberar promoções exclusivas em todo o site a partir desta semana. Para se associar ou ter mais informações, acesse o site da Amazon.

