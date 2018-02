Raposo Shopping oferece diversão de Carnaval para crianças

Até o dia 11 de fevereiro, o Raposo Shopping estará oferecendo oficinas temáticas gratuitas para crianças, das 13h às 19h, pelo Ateliê Maria Flor e Compactor. Poderão participar crianças de 4 a 10 anos de idade;

Publicidade

E do dia 10 a 13 de fevereiro, o shopping fará marchinhas carnavalescas, onde as crianças poderão se divertir com atividades dinâmicas como “Morto ou Vivo” e “Escravos de Jó”. Também haverá maquiagem artística infantil e esculturas de balões para os pequenos levarem para casa.

Serviço:



Oficina de Carnaval

Onde: Piso Raposo

Quando: de 5 a 11 de fevereiro, das 13h às 19h

Classificação: crianças de 4 a 10 anos de idade

Duração: 20 minutos cada sessão

Capacidade: Até 10 crianças por sessão

Inscrições: gratuitas, no piso Raposo

Brincadeiras infantis

Onde: piso Raposo

Quando: de 10 a 13 de fevereiro

Classificação: livre

Duração: 30 minutos

Capacidade: 10 crianças

Inscrições: gratuitas, no piso Raposo

Mais informações: www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5000