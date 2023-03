Receptador é preso com moto furtada em Vargem Grande Paulista

A Força Tática do 33º Batalhão de Polícia Militar recuperaram no sábado (11), uma moto furtada. A abordagem foi em Vargem Grande Paulista e um homem foi preso.

Os policiais estavam em patrulhamento pela rua Joaquim Novaes e suspeitaram quando um indivíduo estacionou a moto e entrou correndo para um bar ao perceber a presença policial.

Na abordagem, foram constatados vários indícios de adulteração nos números do motor e chassi, além do rompimento do miolo da ignição.

Os policiais também confirmaram que o tanque da moto tinha sido pintado com uma cor diferente da original, para despistar.

O homem acabou preso e foi conduzido ao Distrito Policial Central para o registro da ocorrência de localização de veículo, apreensão e receptação culposa.