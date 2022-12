Restaurante italiano Pecorino chega a Osasco com promoção

A rede de restaurantes italiano Pecorino acaba de abrir as portas de sua primeira unidade em Osasco, no SuperShopping.

publicidade

Conhecido pelos pratos inspirados nas antigas cantinas, o restaurante traz risotos, massas e pizzas e ainda oferece uma promoção ao público durante o mês de inauguração: na compra de dois pratos individuais, o cliente ganha um pudim de sobremesa. Ao adquirir um prato família, o prato kids também fica por conta da casa.

A promoção é válida até o dia 24 de dezembro somente na unidade do SuperShopping Osasco, que funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

publicidade

O Pecorino foi criado em 1992 por Zito Silveira, que trabalha no ramo de bares e restaurantes desde os 19 anos de idade. O sonho de abrir uma cantina que representasse o verdadeiro sabor do país ganhou ainda mais força quando Silveira inaugurou o primeiro restaurante no Brasil, em 2010, no Jardins, em São Paulo.

Atualmente, são mais de 30 unidades espalhadas por todo o país. Na região, além do restaurante recém-inaugurado em Osasco, Pecorino tem outra unidade, em Alphaville, Barueri.