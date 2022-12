Polícia encontra corpo decapitado em Cotia

Um corpo decapitado foi localizado pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (7), na Estrada Padre Inácio, em Cotia. A informação é do portal local “Cotia e Cia”.

A polícia encontrou a cabeça da vítima, que estava com as mãos amarradas, cerca de seis metros de distância do corpo, segundo o portal.

A vítima ainda não foi identificada, mas trata-se de um homem, segundo a polícia. O corpo apresentava vários ferimentos e cortes.

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como homicídio.