Temporal deixa escola estadual e ruas alagadas em Carapicuíba

As fortes chuvas que atingiram a região na noite desta terça-feira (6) causaram transtornos em Carapicuíba. Além de vários pontos de alagamentos pela cidade, um córrego transbordou e a água invadiu as salas de aula de uma escola estadual, no Jardim Marilú.

A direção da escola estadual Esmeralda Becker Freire de Carvalho informou aos pais dos alunos, na manhã desta quarta (7), que a Prefeitura enviou equipes para ajudar na limpeza. Hoje, as aulas do período da manhã foram suspensas.

Pais e alunos relataram que o córrego que passa próximo à escola transbordou. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que a enxurrada invade o corredor da unidade escolar.

Esta é a segunda vez que a escola é inundada em uma semana. No domingo (5), funcionários e a comunidade fizeram um mutirão para limpar a unidade escolar após a chuva de sábado. Foram perdidos livros didáticos e uma geladeira.

Alagamentos

Foram registrados diversos pontos de alagamentos na cidade na noite desta terça. Vídeos publicados por munícipes nas redes sociais mostram a Avenida Marginal do CSU, no Ariston, cheia de água, por volta das 21h de ontem.

Na manhã desta quarta-feira (7), alguns moradores se reuniram para protestar, na Marginal do Córrego Cadaval, região onde os alagamentos são frequentes em períodos de chuva, e que a Prefeitura realiza uma obra de canalização.