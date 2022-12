Retrospectiva 2022 | Metrô em Osasco e Cotia: futura Linha 22-Marrom deve passar nas duas cidades

Retrospectiva 2022 | Durante o mês de dezembro, o Visão Oeste vai relembrar assuntos que foram destaques nesse ano. Em setembro, o Metrô lançou uma licitação para o anteprojeto da nova Linha 22-Marom, que ligará Cotia à estação Sumaré, na zona Oeste de São Paulo, passando por Osasco.

publicidade

O mapa provisório do trajeto divulgado mostra 19 estações. Nele, a inserção da cidade de Osasco, com as estações Santa Maria e Victor Civita, foi novidade.

A nova linha deve ter extensão de 22 quilômetros e atenderá aproximadamente 649 mil passageiros por dia. Além disso, realizará conexões com as Linhas 9-Esmeralda, 4-Amarela, 20-Rosa e 2-Verde. Leia a matéria completa aqui.

publicidade