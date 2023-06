A Secretaria de Saúde de Cotia realizará uma ação de vacinação contra a gripe/influenza no Poupa Shopping nesta sexta-feira (16).

A ação será no Poupa Shopping (avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat), das 10h às 12h.

Serão atendidas todas as pessoas com idade a partir de cinco anos. No caso de crianças e adolescentes a apresentação da caderneta de vacinação é obrigatória.

