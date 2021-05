Segunda parte da 5ª temporada de Lúcifer já está disponível na Netflix

A segunda parte da 5ª temporada de Lúcifer acaba de chegar à Netflix. Com oito novos episódios, a produção estrelada por Tom Ellis promete trazer muita emoção aos fãs, com ação, confrontos “celestiais” e morte.

A trama, com todas as temporadas disponíveis na plataforma de streaming, conta a mudança de vida de Lúcifer Morningstar, que decidiu não ser mais o chefe do inferno e trocou o seu reinado pelo caos e a vida agitada de Los Angeles.

Lá, ele abre a boate Lux e a administra com a ajuda de sua serva Mazikeen. O protagonista se torna ainda um consultor da polícia, ajudando a adorável investigadora Chloe Decker a solucionar diversos homicídios.

As gravações da quinta temporada, lançada no ano passado, foram interrompida várias vezes devido à pandemia. Ainda em 2020, a Netflix confirmou a 6ª e última temporada da série, que já está gravada. A data prevista para estreia ainda não foi divulgada.

Lúcifer chegou a ser cancelada pela “Fox”, mas foi resgatada pela Netflix e tornou-se um dos maiores sucessos da plataforma. Além de Tom Ellis, o elenco tem nomes como Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Scarlett Estevez, Rachael Harris e Aimee Garcia.

Assista ao trailer:

