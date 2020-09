Serviços do cartão BOM no Poupatempo de Osasco já podem ser agendados

Os cidadãos que precisarem realizar atendimentos presenciais no Poupatempo para serviços relacionados ao cartão BOM podem fazer agendamento prévio via site ou totens. Na região, o serviço está disponível apenas nas unidades de Osasco e do Taboão da Serra.

publicidade

As unidades do Poupatempo de Guarulhos, Suzano e Itaquera também realizaram atendimentos para o cartão BOM, utilizado em ônibus da Região Metropolitana de São Paulo.

Já os 115 totens do Poupatempo estão espalhados nas estações da CPTM e do Metrô, em todo o estado. Neles, além de agendamentos para atendimento presencial, é possível realizar mais de 40 serviços, como solicitações da segunda via do RG e da CNH, Atestado de Antecedentes Criminais, certidões, segunda via de boletos, entre outros.

publicidade

Antes de agendar qualquer atendimento presencial, o Poupatempo orienta para que o cidadão verifique no site se o serviço que ele precisa já está disponível online.