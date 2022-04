Shopper tem vagas de emprego e estágio abertas em Osasco

O Shopper, maior supermercado online do país, está com diversas vagas de emprego e estágio abertas em Osasco.

As oportunidades efetivas são para os cargos de analista de contratos, analista de gestão de estoque, analista de logística, analista de departamento pessoal (para pessoa com deficiência), analista de processos júnior, analista de treinamento e desenvolvimento, analista de operações, auxiliar administrativo, auxiliar de compras, auxiliar de limpeza, comprador, coordenador de facilities, líder logístico e operador júnior.

A vaga de auxiliar de limpeza exige apenas que o candidato ou candidata tenha experiência na área. Na função, o colaborador desenvolverá atividades como limpeza interna e externa de janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes.

Para o cargo de analista de desenvolvimento e treinamento é necessário ter domínio do pacote Office, principalmente Excel (avançado). “Mais importante que tempo de experiência ou o curso que se faz, analisamos a vontade de trabalhar e aprender”, destaca o Shopper.

O processo seletivo do Shopper é formado por etapas online e presenciais. Com regime de contratação CLT, a empresa oferece salário compatível com o mercado e espaço de crescimento.

Vagas de estágio

Já para estudantes de graduação, o Shopper tem vagas de estágio abertas em Osasco nas áreas de gestão de estoque, People Analytics, recrutamento e seleção, compras, logística e processos.

Como se candidatar às vagas de emprego e estágio no Shopper, em Osasco:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a vaga desejada e cadastrar o currículo online.