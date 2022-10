Show de Mumuzinho na inauguração do Complexo Arakan foi cancelado

A Prefeitura de Cotia acaba de informar que a produção do sambista Mumuzinho cancelou o show que o artista faria na inauguração do Complexo Esportivo e Educaional Arakan, no Parque Turiguara, no dia 12.

A Prefeitura informou também que a inauguração está de pé e que nesta terça-feira (11) será informada uma nova atração para a festa, que começa às 10h.

O complexo vai oferecer atividades esportivas gratuitas para a população como Karatê, Taekwondo, Kung fu, Jiu jitsu, Capoeira, Vôlei, Handebol, Futsal, Futebol de Campo, entre outros. As inscrições são feitas no local

Além disso, o local vai contar com creche para 800 crianças, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, academia ao ar livre, área de lazer, churrasqueiras, pista de caminhada, playground e estacionamento.

O CEE Arakan fica na Rua Aracaju, 189, Parque Turiguara.