Coca-Cola investe em frota de caminhões elétricos para distribuição de bebidas em Osasco e São Paulo

A Coca-Cola FEMSA Brasil iniciou a operação de sua frota de caminhões elétricos para a distribuição de bebidas na região metropolitana de São Paulo. São 31 veículos para atender os centros de distribuição de Osasco, Jurubatuba e Ipiranga.

publicidade

Além do baixo impacto ambiental, com emissão zero de poluentes, outros benefícios esperados são: a redução de ruídos, a diminuição de geração de outros resíduos, economia por quilômetro rodado e o baixo custo de manutenção, já que não é necessário trocar água e óleo, por exemplo.

A operação com os novos modelos é também um importante avanço na agenda ESG da companhia. “Sempre buscamos soluções inovadoras para corresponder às expectativas da sociedade em relação às questões ambientais. Essa característica nos motivou a ter uma frota elétrica operando na Grande São Paulo, resultado do investimento contínuo em operações sustentáveis e em soluções que contribuem para a redução da emissão de poluentes em toda a cadeia”, afirma, Ian Craig, CEO da companhia no Brasil.

publicidade

Em comparação aos caminhões à diesel, os elétricos podem reduzir as emissões de carbono e beneficiar o meio ambiente. Com autonomia média de 100 quilômetros, os veículos são recarregados durante à noite nos centros de distribuições, onde foram realizadas obras civis e modificações de instalações.

Na prática, a aquisição fará com que a empresa deixe de emitir aproximadamente 465 toneladas de dióxido de carbono ao ano. “O investimento em caminhões elétricos faz parte de uma ampla estratégia que, entre outras soluções, busca mitigar os impactos no meio ambiente, gerando uma redução significativa na emissão de poluentes”, destaca Camila Amaral, VP Jurídica e de Assuntos Corporativos.

publicidade

Tecnologia de última geração

Todos os veículos elétricos estão conectados com dados de desempenho em nuvem e com o pacote RIO e-Fleet para a gestão de frota, o que possibilita o acompanhamento em tempo real do desempenho do veículo e motorista, garantindo a segurança no transporte.

Um dos grandes trunfos é o sistema de regeneração do motor, que conta com cerca de 100 sensores e novos controles eletrônicos que usam os atritos do freio e a redução de velocidade como fonte de energia para dar carga extra às baterias, capaz de recuperar 40% durante a frenagem para tornar o veículo mais eficiente.

Com calibração minuciosa para operações severas, o motor também entrega 300 KW e torque de 2.150 Nm (nanômetros) desde as primeiras rotações. A suspensão pneumática permite suspender um dos eixos para gerar ainda mais economia na operação. O peso bruto total de cada unidade é de 14.300 Kg e a capacidade máxima de carga útil, somada à carroceria, chega a 9.055 Kg, a maior de sua categoria em elétricos no Brasil.

“Nosso objetivo é gerar valor ambiental para os stakeholders e as comunidades que atendemos, considerando ações para mitigar os impactos em toda a cadeia de valor, desde fornecedores a clientes e consumidores”, completa o CEO da Coca-Cola FEMSA Brasil, que atende mais de 90 milhões de consumidores em 52% do território brasileiro operando em oito estados, tais como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Goiás.