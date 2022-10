Companheira de preso tenta entrar com maconha em CDP de Osasco e é pega

Companheira de preso tenta entrar com maconha em CDP de Osasco e...

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) realizou uma apreensão em uma unidade prisional de Osasco durante a visita no último sábado (8).

Os agentes de segurança do Centro de Detenção Provisória de Osasco I flagraram uma visitante que tentou burlar a segurança da unidade penal com substâncias ilícitas escondidas em seu corpo e roupas.

O flagrante foi possível graças ao escâner corporal do CDP, procedimento padrão de revista, que ajudou na constatação de que a companheira do recluso escondia dois invólucros, com aproximadamente sete (7) gramas de substância análoga à maconha, em sua boca e em suas roupas íntimas.

O material apreendido e a mulher foram encaminhados ao 5° Distrito Policial de Osasco, onde foram tomadas as devidas providências diante do caso.