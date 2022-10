Encontro de Turismo, em Cotia, impulsiona integração entre as cidades da região Oeste

A cidade de Cotia sediou o 1º Encontro Regional dos Conselhos de Turismo da Região Oeste de São Paulo. Além do secretário estadual de Turismo, Vinicius Lummertz, representantes de Barueri e de outros 30 municípios participaram do evento com o objetivo de propor soluções integradas para situações comuns na região.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Barueri (Comtur), Felipe de Pintor, afirmou que o desenvolvimento regional do Turismo ganhou mais protagonismo com esse evento. “Foi muito motivador, compartilhamos nossos desafios e histórias ao longo de nossa trajetória. O importante é que agora o desenvolvimento regional é uma realidade e toda região está se esforçando para isso”, declarou.

Com a participação de mais de 500 pessoas, foi o maior encontro dos Conselhos de Turismo do Estado de São Paulo. Segundo o secretário Vinicius Lummertz, o turismo no estado cresceu muito nos últimos meses, logo após o arrefecimento da pandemia. Ele também destacou o potencial ainda a ser explorado em São Paulo a partir, inclusive, de rotas cênicas e distritos turísticos.

De acordo com De Pintor, no que se refere às questões e problemas do turismo nas cidades da região Oeste, o que ficava apenas no papel tem sido implementado e integrado, uma vez que é preciso a participação de todos: poder público, sociedade civil organizada e iniciativa privada. “Nosso desafio nesta região ainda é mobilizar todos os atores do trade turístico, mas a largada foi dada e já temos grandes parcerias da iniciativa privada e da sociedade civil”, destacou.

O 1° Encontro Regional dos Conselhos de Turismo da Região foi organizado pelo GT (Grupo de Trabalho) de Turismo do Cioeste e pela Região Turística (RT) Negócios & Cultura, do Estado de São Paulo.